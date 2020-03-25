炒輪攻略：輪證成交逾195億元

全日窩輪成交額約78.21億港元，佔大市成交約5.17%。認購輪成交約51.01億元，認沽輪成交約27.14億元。認購輪與認沽輪成交比例65：35。

牛熊證成交額約117.67億元，佔大市成交約7.78%。其中牛證成交約57.26億元，熊證成交約60.4億元。牛證與熊證成交比例49：51。

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