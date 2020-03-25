旺角蚊型住宅地本周五截標　華坊料估值1.2億元

旺角新填地街及上海街蚊型住宅地將於本周五(27日)截標，華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓稱，該地盤佔地僅約2,700多方呎，面積太小，將無法用盡地積比率，再者這兩條街的商舖價值亦不高，影響發展商出價意欲。該行對地皮估值約1.1億至1.2億元，為市場下限價。

他指出，該幅地皮中間被一條後巷分隔成A、B兩個地盤，分別面向新填地街及上海街，最高地積比率9倍，住宅佔最多7.5倍，即不能把部分地積比率從一地塊，轉移到另一地塊，令發展欠缺彈性，所以基本上今次可視為兩幅「超蚊型」地皮。但賣地章程沒列明覆蓋率是否按兩地塊各自計算，發展商可在入則時，想想可否在這方面增加住宅部分的實用率。

另外，地盤必須於2024年年底前完工，就算日後市場持續不穩，發展商亦無法推延工程進度。

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