官塘工業中心工廈單位670萬沽　連雜項蝕100萬

萊斯林嘉欣表示，位於觀塘的官塘工業中心4期錄得一宗蝕讓個案，單位面積約1,732方呎，由三個工作室組成，配備獨立冷氣，近日以約670萬元沽出，平均呎價約3,868元，市場呎租13元，回報約4厘。原業主ASIAPAC HONG KONG INVESTMENT LIMITED於2013年以705萬元購入，持貨7年，連印花稅及其他稅項雜費總共虧蝕約100萬元，接近一成半。

她又指出，業主早前叫價950萬元，惟未能沽出，隨後減幅約三成後成功易手，新買家為CANFAT MANUFACTURING LIMITED，經營玩具製造業務，購入收租投資。

此外，萊斯葉偉雄表示，觀塘開源道54號豐利中心低層單位，面積約1,742方呎，成交價約943萬，平均呎價約5,413元，低市價約11%，同時較原業主叫價1,100萬元低約15%。物業市場租金呎租約17元，回報可達3.7厘。新買家為逸升國際有限公司

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