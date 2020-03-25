疫市冧價！嘉亨灣一房售630萬　創逾三年新低

二手樓價「無底式」下挫，西灣河嘉亨灣剛錄樓價約6球平價買賣。中原李嘉儀表示，單位為5座低層H室，實用面積314方呎，一房間隔，向為收租物業，去年底開價740萬元。由於單位仍有租客居住，不能安排睇樓，早前原業主仍堅持要700萬元才沽貨。但受市況影響，近日減至630萬元售出，呎價20,064元。做價屬屋苑超過三年來新低。

她續稱，屋苑2018年1月曾錄一宗樓價690萬元買賣，其後樓價未曾跌穿700萬元。現時該盤叫價最低由730萬元起。

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