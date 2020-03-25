奧園健康：冀提升現有項目租金收入　研併購

常務總裁雷易群指出，疫情對於商業版塊造成壓力，但情況可控，又指集團在過去兩年新增很多商業項目，是版塊的「培育期」，期望2020年可以提升現有項目的經營管理水平及租金收入，並進入「穩定期」。

主席、非執行董事郭梓寧則表示，受疫情影響，今年併購機會比較多，集團有併購想法，正在洽談。

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