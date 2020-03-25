大新銀行：料貸款需求減弱　調整存貸組合平穩淨息差

大新銀行董事總經理王祖興表示，美國聯儲局月內大幅減息，有機會帶動港息向下，今年該行淨息差有收縮壓力，將會透過調整存貸組合，力保淨息差平穩。

因應本地經濟轉差，王氏對前景未許樂觀，預計今年貸款需求將會減弱，該行全年貸款增長率將低於去年的6.5%。

至於非利息收入方面，王氏透露，今年1月表現不太差，惟隨後受到肺炎疫情影響。儘管疫情持續，但展望歐洲及美國均提出經濟刺激措施，投資者亦有機會趁低位入市，目前難以估計未來市場情況以至非利息收入變化。

大新銀行派末期息35仙，按年持平。王氏表示，該行沒有既定派息政策，僅指未來會視乎業務表現及業務發展需要而決定派息水平。

市場關注該行資產質素前景，大新金融執行董事王伯凌展望，今年香港經濟有機會收縮、失業率或攀升、樓價亦具下行壓力，相信該行的資產質素將會轉差。受資產質素及淨息差壓力影響，認為今年銀行盈利表現存挑戰。

王伯凌續指，受惠政府及銀行界紛推紓困措施，料該行資產質素不會於短期內大幅惡化，強調銀行整體資產質素仍然良好，未來不明朗因素為疫情完結時間未明。

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