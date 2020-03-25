都市麗人︰去年庫存減值已反映疫情影響

該公司去年12月下旬發盈警時提過會做6.5億至7億元的存貨減值撥備。盧康成指，審計工作今年1至3月進行期間正值新冠肺炎爆發，期間存貨貨齡有所延長，考慮到近期銷售情況，最終出來的庫存減值比原先公布的上限還要大，因此以目前情況來看已經反映了疫情因素。

行政總裁蕭家樂指，新冠肺炎疫情高峰的2月初，全國99%門店要關門停業，經過兩、三星期大量門店衞生防疫工作，政府容許開店後，目前已近90%門店重開，3月迄今已回復70至80%營業額，遠超公司估計的僅30至40%，個別更加是有增長。他續指，包括微信小程序的內地新零售渠道之生意額，2月底已經達到每日100萬元，三八婦女節的大促銷公司產品已經殺入天貓前10位，預期電商今年營業額會比去年更好。

他強調，公司不會再盲目追求門店數量，因為每家都是投資，要確保生意額有望達標、能帶來盈利貢獻，對品牌形象有幫助才會開，公司亦希望加盟商選好站址後，通過公司新設的門店審批流程才開張，「每間舖都有戰略目標」。他指，公司會陸續把幾百間門店翻新成「都市麗人」第7代形象店，現時已開張的營業額較原址舊店有雙位數增長，現計劃今年會開30間。

他又說，5月前會在東莞總部附近開1家堪稱亞洲最大的內衣旗艦店，要是成功希望於1年內在全國10至20個主要城市也開設。

另外，蕭家樂提到今年次季會進軍巴基斯坦，指巴基斯坦的貼身衣物基本上是未開發，品牌很少，而代理商是當地很有實力的零售商，其曾來華數次研究中國市場，而都市麗人亦數次赴巴考察，結論是兩地市場有共同點，當地零售渠道以購物中心為主，很適合開設集團轉型計劃策略之一的生活家居館，有信心下半年能開3至5家位於購物中心的門店。他又說，公司也有洽商其他國家，只是暫時只能公布會成事的新市場。

都市麗人計劃今年開設約50間「家庭生活理念」新形象門店。

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