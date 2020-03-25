新股專輯：微創擬分拆結構性心臟病器械業務在港上市
2020年03月25日 17:34
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微創醫療(00853)早前公布，正考慮分拆非全資附屬公司MicroPort CardioFlow Medtech Corporation獨立上市。據外電引述知情人士報道，該公司有意在港上市，集資2億美元(約15.6億港元)。
MicroPort CardioFlow主要從事開發以治療心臟瓣膜疾病為主的結構性心臟病的器械。
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