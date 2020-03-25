創興銀行「還息不還本」還款期延至6個月

為協助中小企應對經濟困境，創興銀行宣布，今日(25日)起至7月31日，凡於過去6個月還款紀錄良好的現有該行中小企客戶，或已成功申請該行第一輪中小企業支援措施的客戶，可享以下兩項支援措施。

第一，對於2020年內到期的所有定期貸款，或分期供款的本金償還部分，還款期自動延長時間將由原定的3個月，進一步增加至總計6個月，意味延長了「還息不還本」的時間。

第二，貿易融資客戶原本享有延期30日償還本金安排，現時還本期進一步延長至總計90日，項目包括信托收據、發票融資、打包貸款等，減輕資金周轉壓力。

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