三項舊樓獲准強制拍賣　底價總額逾21.5億元

土地審裁處批出3宗強制拍賣申請的判案書，有關地盤分布於筲箕灣、上環及尖沙咀，三項舊樓的拍賣底價總額逾21.5億元。

其中，位於筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2018年入稟強拍，物業屬8層高的商住舊樓，落成於1966年，獲准以底價8.04億元強制拍賣。

至於由大鴻輝興業進行收購的上環德輔道西326至330號物業，地盤面積6,172方呎，為一幢連地下共9層高舊樓，2018年申請強拍集合約89.84%業權，獲批強拍底價為7億元。

餘下一宗個案為尖沙咀金巴利道49至51號金興大廈，為一幢樓高9層的物業，該地盤拍賣底價為6.525億元。

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