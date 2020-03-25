【全民攬炒】強積金季內勁蝕逾5萬　輸凸去年回報

環球經濟及股市被新冠肺炎疫情一下打沉，打工仔辛苦供來的強積金亦受重擊！據晨星(亞洲)截至本月23日數據，由於本月整體強積金平均下滑13.34%，拖累今年首季強積金錄得16.59%的跌幅，屬於史上最差的季度，打工仔季內慘蝕超過5萬元，並蝕凸去年全年的回報。基金界提醒，近日升市僅屬技術反彈，後市隱憂處處，投資部署要相當謹慎。

若按截至去年12月底止強積金資產總值近9,694億元計算(未計及其後供款)，首季平均每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面勁蝕56,491元。季度跌幅超越2011年第三季歐債危機期間的12.57%。按理柏數據，去年強積金全年錄得的12.61%回報，已因今年首季虧蝕化為烏有。

首季跌幅最大的強積金組別依次為歐洲股票基金跌34.42%；亞太區股票(不包括日本)基金跌31.35%；及美國股票基金跌30.46%。香港股票基金則跌26.64%。所有股票基金全部錄超過兩成跌幅。而首季跌幅如此驚嚇，歸咎於3月份疫情迅速蔓延至全球，拖累強積金單月勁插13.34%，令打工仔單月蝕45,425元。

永明資產管理首席投資策略師雷志海稱，新冠肺炎令多國封城，環球經濟活動幾乎停頓，而愈嚴謹的防疫措施，對經濟的損害就愈嚴重。他認為，過去股市跌浪尚未完全反映經濟於疫情中需付上的沉重代價，而近日港股及美股的反彈浪也將是短暫的，非見底回升的情況。

他預計，大概4月下旬港美股市將會迎來第二波跌浪，因那時企業第一季業績會陸續出爐，而相信成績會非常「難睇」，較市場預期更差，料恒指或會下試18,000點水平。而上述的跌幅未計及出現大規模企業違約及倒閉潮的風險，如果出現，港股將不堪設想。

在強積金配置上，他建議即將退休人士採用較保守策略，趁近日的反彈市將資金由股票基金轉為保守或債券基金。至於年輕打工一族，他說，「年輕就是本錢，就算入錯市都可以守到家鄉」，所以在目前估值低殘時，強積金組合不妨維持進取型部署博反彈。甚或開立可扣稅自願性供款(TVC)增加股票持倉，既可扣稅，又可博資本增值，一舉兩得。

選股方面，他建議將美股基金的資金轉入亞洲股票、中國及大中華股票及港股基金，因美股屬成熟市場，未來經濟增長勢頭或股市升勢會較新興市場落後，趁兩地股市紛紛回落時轉倉。至於港股藍籌內包含國企股，料可帶動整體股市向上。

高富金融集團常務董事謝禮健稱，今年環球經濟及股市的表現取決於疫情會拖幾耐，而在目前階段確實難以推測。他建議以強積金作長線投資的打工仔靜觀其變，而較貼市的投資者可趁股市反彈逢高減磅，將資金由股票基金轉為港元債券基金，待疫情明朗化再增持股份。

股市方面，他說，新冠肺炎蔓延全球，無一個股市是能獨善其身。但新興市場股市會相對高風險，因市場避險情緒高企，投資者追逐美元資產，非美元計價的新興市場股市資金流失率會更大。但不排除大跌後會有顯著反彈。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626