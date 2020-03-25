中原按揭：2月轉按登記回升4.9% 惟仍屬偏低水平
2020年03月25日 18:07
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中原按揭經紀數據顯示，2月份共錄得銀行轉按登記宗數1,772宗，按月增加4.9%，從1月份紀錄低位回升，但對比去年平均每月近3千宗轉按登記量，上月登記量仍屬偏低水平。
另外，2月份二手現樓登記宗數為2,045宗，相較一手現樓登記1,433宗高，主因是去年第4季受新按保帶動，樓巿二手交投一度回升。
2月份轉按佔現樓按揭比例按月大跌12個百分點，至34%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，去年銀行上調按揭息率及縮減按揭優惠後，轉按誘因已經減少，預料今年首季轉按登記量跌幅或達45%。
轉按市佔率方面，中國銀行(香港)(02388)2月份市佔率跌1.6個百分點，至21.2%，排名維持第一，連續10個月位居榜首；滙豐銀行市佔率明顯回升3.8個百分點至17.3%，排名跳升一級至第二位。
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