樓價續回落 沙田第一城特色單位呎價失守2萬
2020年03月25日 18:17
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沙田第一城樓價繼續回落，特色單位同時失守，該盤連天台戶成交呎價曾逾2萬元。美聯翁凱傑表示，屋苑48座一個該類單位，實用面積284方呎，僅售526萬元，呎價18,521元。
事實上，本月另一同類連天台單位，做價仍達545萬元，樓價再跌3.5%。
他續稱，同座另一個同層曾發生事故單位，實用面積304方呎，剛售490萬元，呎價16,118元。屋苑本月錄約23宗買賣。
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