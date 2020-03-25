樓價續回落　沙田第一城特色單位呎價失守2萬

沙田第一城樓價繼續回落，特色單位同時失守，該盤連天台戶成交呎價曾逾2萬元。美聯翁凱傑表示，屋苑48座一個該類單位，實用面積284方呎，僅售526萬元，呎價18,521元。

事實上，本月另一同類連天台單位，做價仍達545萬元，樓價再跌3.5%。

他續稱，同座另一個同層曾發生事故單位，實用面積304方呎，剛售490萬元，呎價16,118元。屋苑本月錄約23宗買賣。

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