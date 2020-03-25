有關虧損主要源自授權收入可收回與否不確定，導致應收貿易帳項減值；集團物業、廠房及設備以及授權減值；投資物業物業重估虧損；集團新物業發展項目開售之宣傳及推廣活動費用等銷售開支增加；因集團就新物業發展項目融資而借入之若干貸款及借款利息開支及財務費用增加。

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