新冠肺炎：大家樂周五起晚上6點半後只提供外賣

集團指出，鑑於新型冠狀病毒疫情嚴竣，為保障顧客及員工安全並減低疫情傳播風險，由2020年3月27日(周五)起大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店於晚上6：30後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日止。

配合有關營業安排，集團旗下餐廳已推出各種外賣餐單組合及優惠，大家樂快餐及一粥麵提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，同時亦會加強與外賣速遞平台foodpanda及Deliveroo合作，為顧客提供不同的優惠。

集團旗下餐廳亦會加強各項防疫措施，大家樂快餐將陸續在全線分店安裝透明分隔膠板，讓顧客享有獨立用餐位置。集團已調整旗下餐廳部份分店之營業時間，並加強清潔店面及廚房，包括消毒枱面、門柄、餐牌等，員工需佩戴口罩、定時洗手及量度體溫，店內有提供酒精搓手液供顧客使用，務求給顧客安全的用餐環境。同時，餐廳不接待現正接受強制檢疫人士。

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