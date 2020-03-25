【旅業蕭條】專業旅運發盈警　擬減成本

因應全球爆發新冠肺炎而令形勢不斷演變且難以預測，各國政府實施了嚴格的旅遊限制，此前所未有的挑戰令集團收益大幅減少，亦會對截至3月31日止年度的財務表現產生重大不利影響。

集團管理層正積極採取措施以減少虧損，包括但不限於縮減分行網絡、減低員工成本，以及與業主磋商減租。

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