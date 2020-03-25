新冠肺炎：市場研究報告公司沙利文旗下有員工確診

上周五(20日)出席新股上市儀式的一位嘉賓確診感染新冠肺炎，市傳該名人士為市場研究報告公司沙利文。沙利文以電郵回覆《東網》時未有證實有關消息，僅稱旗下一知香港辦事處一名分析師確實感染新冠肺炎。

公司指，該員工已向香港政府詳細匯報其最近行蹤及密切接觸者，目前正在指定的醫療機構接受進一步治療。公司會密切留意疫情發展，並竭盡全力與香港政府和任何醫療機構合作，以保護員工的健康。

沙利文指，雖然當局未提出要求，但公司已為香港辦事處的所有員工，安排了病毒測試，至目前為止，其他員工的測試結果呈陰性。公司亦已聘請專業機構，為香港辦事處的設施，以及相關樓層進行徹底消毒及清潔，強調員工的健康和安全為公司首要考慮。另外，為安全以見，香港辦事處將於未來兩周暫時關閉。

事實上，自疫情爆發以來，公司已採用遠程辦公模式，以減少病毒傳播。自2月起，香港辦事處的所有員工都沒有離開香港，其他辦事處的員工也沒有去過香港。

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