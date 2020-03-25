中海油︰油價長遠合理水平在50至60美元

接掌中海油後首次會見傳媒的汪東進表示，中海油不論國內外還是海陸項目都沒有僱員確診新冠肺炎，2月中已經全面復工，首兩個月油氣產量按年有增長，目前來看疫情對公司生產影響有限。

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