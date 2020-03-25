中海油︰油價長遠合理水平在50至60美元
2020年03月25日 18:46
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(Getty Images圖片)
中國海洋石油(00883)董事長汪東進表示，油價低迷主要是新冠肺炎疫情蔓延全球打擊經濟前景之際，沙特阿拉伯和俄羅斯就原油減產談判破裂引起市場恐慌，如此低的油價持續多久有很大不確定性，惟長遠看國際油價正常合理水平是每桶50至60美元，不論從國際油氣生產商或消費者承受能力來看，這都是可以接受的水平。
接掌中海油後首次會見傳媒的汪東進表示，中海油不論國內外還是海陸項目都沒有僱員確診新冠肺炎，2月中已經全面復工，首兩個月油氣產量按年有增長，目前來看疫情對公司生產影響有限。
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