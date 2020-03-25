電視廣播去年虧損擴至2.9億元
2020年03月25日 18:46
東網電視更多新聞短片
電視廣播(00511)公布，截至2019年12月31日止全年度業績，期內收入36.48億港元，按年減少18%，錄得股東應佔虧損2.94億元，2018年同期則虧損1.99億元；每股虧損0.67元，擬派末期息每股0.2元。
期內，香港電視廣播來自廣告客戶的收入由24.4億元，減少至19.1億元，減幅為22%。
集團展望未來時表示，將繼續實施成本控制措施及提高營運效率。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！