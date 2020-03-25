中海油︰會調低資本開支及產量目標　減幅暫未能公布

首席財務官謝尉志表示，派息多少主要取決於今年經營情況，中海油派息方針一向是保持公司有機增長之際，照顧股東的分紅需求，水平主要看對比同樣做上游勘探開發的油公司，中海油給出的股息回報率有無競爭水平，讓中海油成為投資者買上游油企的首選。

徐可強表示，中海油追求有效益的產量，所以在目前低油價下無效益的產量會大幅調低，國外產量目標會有一定幅度調減，惟國內效益相對國外比較好，降低遞減率進一步提高產量。國外非效益項目正做一些協商，作業者大幅減少投資，國內項目都在按計劃實施。

徐續稱，中海油管理層相信只要通過努力，每桶油當量成本還可以下降，措施包括提高勘探成功率和開發的採收率。

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