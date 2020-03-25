跟Husky讓資產減值？中海油︰言之尚早

事實上，中海油去年資產減值及跌價準備升逾2倍至近21億元，業績通告指是北美及中國部分資產儲量下降所致。謝稱，去年的減值與加拿大無關，公司之後會按會計準則做該做的資產價值評估，到時「給市場一個結論」。

總裁徐可強表示，現時低殘的油價對油砂行業來說確實艱難，油砂成本和售價均面對很大挑戰，提高油砂之附加值更形重要，而中海油加拿大油砂項目的一個優勢就是設有改製場去提高產品的附加值，以克服西加拿大精選石油(WSC)對比紐約期油(WTI)的折讓，因此公司要強化該改製場。

謝尉志又提到，油價暴跌對於中海油的儲量壽命會有一定影響。儲量壽命被視為一家油公司長遠的增長潛力。中海油去年底儲量壽命為10.2年，連續3年高於10年，惟2015、2016年油價低迷的時候只有8年多。

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