致富智庫：女士「唔諗穿甚麼」更有利理財？

相對男士們，或許女士們更需要在出門前，思考應該穿甚麼。就此，有研究就想證明，不思考穿甚麼會否對理財有幫助！

外國傳媒報道，日本有一名女大學生，就一口氣買了3件同款的連身裙，並決定實驗連續穿着兩個月會有何變化。結果顯示，不僅能節省許多時間，更可凸顯個人性格等9個優點！

第一，不用揀衫，節省許多時間；第二，因每天都穿黑裙，就算別人不認識你，也會讓人留下深刻印象；第三，每天都穿着高質感、且款式是自己非常喜歡的衣服，讓她心情變好。

第四，讓她更有動力出門，因過去會由於「衣服選擇困難症」而懶得出門；第五，洗衫更方便，不會分深淺色；第六，因為只穿3件連身裙，不用整理其他衣物，房間更乾淨；第七，不用煩惱化妝、頭髮、首飾如何配搭；第八，不論是上課、派對、或約會，一件連身裙「萬用」；第九，不盲目追求潮流，更環保省錢。

最後，其實不只是女士們，蘋果公司的已故「教主」喬布斯、Facebook的朱克柏格、美國前總統奧巴馬，也曾做過類似事情...

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626