【全球攬炒】馬來西亞再「鎖國」兩周 恐240萬人失業

外國傳媒報道，馬來西亞經濟研究院(MIER)發表聲明指，該國延長「鎖國」兩周，不但可能會造成經濟衰退2.9%，更恐怕引起一波失業潮，人數達240萬。

經研院表示，由於消費可能減少11%，家庭收入也將降低12%，若要抵銷損失，馬來西亞政府可能需要額外撥款750億馬元(約1,310億港元)來救助，並均勻分配給潛在破產企業或失業人士。

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