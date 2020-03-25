瑞聲：冀訂單次季逐步回復正常　7P鏡頭第3季量產

公司投資者關係主管郭美姍指，公司純利減少主因是去年上半年光學業務前期資本支出明顯增加，下半年相關費用已減少。而今年光學業務技術已成熟，其中6P塑膠鏡頭已量產，7P鏡頭則於第3季量產，料塑膠鏡頭由今年7月起月產出超過1億個。

董事總經理莫祖權指，疫情對全球經濟及手機市場的衝擊至今仍然是未知之數，公司需緊守嚴謹的財政政策，確保有穩定現金流應對不確定性。公司目前兩大支出為派息及固定資產投資，需平衡兩者比例。雖然公司不派末期息，但固定資產投資增加，研發和生產規模進一步擴大，有利於股東中長遠回報。他續指，公司在光學、電磁傳動及精密結構件投資已到位，會盡力保持固定資本開支不會大於折舊。

莫預計，訂單有望在第2季逐步回復正常，主要由於疫情令原訂首季推出的新款手機延至第2季才推出，積壓的需求有望釋放。不過，疫情嚴重打擊美國及歐洲的經濟活動，對全球智能手機需求的影響現時仍難以評估，未來數星期對第3季訂單變化十分關鍵。不過，公司會繼續專注提升鏡頭及電磁傳動馬達等產品的良率和技術，為5G大趨勢作準備。

他又指，鏡頭模組產能亦準備就緒，並計劃在5月起量產。這產能有望提升垂直整合能力，應付更高的技術需求和提高產品毛利率。

郭美姍表示，在新冠肺炎疫情影響下，大部分廠房已於2月逐步重開，復工率達八成，且持續增加，原材料及機器供應方面無受到任何重大不利影響。現時沒有客戶取消訂單，但出現個別訂單延遲交付的情況。

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