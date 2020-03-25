弘達金融發盈警
2020年03月25日 19:29
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弘達金融控股(01822)發盈警，預期2019財政年度錄得虧損增加，主要歸因於中美貿易戰對全球經濟帶來的負面影響，商品需求下降，導致2019財政年度與材料貿易業務有關的收益減少；融資成本較去年增加；宏觀經濟不景氣及近期爆發COVID-19疫情導致按公平值計入損益的金融資產的公平值虧損增加；及採納香港財務報告準則第9號下之預期信貸虧損模式後，應收款項減值虧損增加。
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