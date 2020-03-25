樓價UPDATES：租金跟大市回落　部分低市價一成

租金走勢隨大市回落，大角咀港灣豪庭兩房戶接連以低價租出，其中一個實用面積436方呎單位，成交呎租34.4港元，較市值租金大幅低一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座高層H室，實用面積436方呎，兩房間隔，獲租客以1.8萬元承租，實用呎租41.3元，租金回報2.7厘。

●筲箕灣香島5座中層A室，實用面積862方呎，三房套房間隔，成交月租3.08萬元，實用呎租35.7元。

●大坑名門2座低層A室，實用面積1,387方呎，四房連套房間隔，原開價3,880萬元，減價142萬元，以3,738萬元獲承接，實用呎價26,950元。

●鰂魚涌太古城海星閣低層F室，實用面積580方呎，屬兩房則王，以1,100萬元易手，實用呎價18,966元。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭連錄兩宗低價租賃成交，其中9座中高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，減租1,000元，以每月租金1.5萬元租出，實用呎租34.4元，較市值租金低出一成。另一個單位為同座低層H室，屬實用面積347方呎兩房戶，減租1,300元，以1.42萬元租出，低市價約5%，呎租40.9元。

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街52號高層B室，實用面積873方呎，三房套房間隔，以1,100萬元易手，實用呎價12,600元。屋苑本月暫累錄約25宗二手成交，平均實用呎價約13,400元。

●西南九龍匯璽II第5B座高層D室，實用面積354方呎，一房間隔，成交月租1.7萬元，實用呎租48元。

●將軍澳新都城2期2座中層E室，實用面積538方呎，三房連套房間隔，望內園泳池景，以840萬元成交，實用呎價15,604元。

●紅磡環海‧東岸1A座低層A室，實用面積296方呎，一房間隔，今年2月中放售，原叫價628萬元，減價65萬元或約10.4%，以563萬元沽出，實用呎價19,020元。

●將軍澳SAVANNAH第3B座低層A室，實用面積657方呎，三房連套房間隔，去年7月開始放售，原叫價1,480萬元，累減多達342萬元，以1,138萬元易手，實用呎價17,321元。

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新界區

●大埔白石角逸瓏灣低座16座中層A室，實用面積638方呎，兩房間隔，開價約1,000萬元，大幅減價202萬元，以798萬元易手，實用呎價12,508元。

●大埔新達廣場3座高層H室，實用面積465方呎，兩房間隔，以728萬元沽出，實用呎價15,656元。

●大埔花園K座中層3室，實用面積803方呎，三房套間隔，2月中開始放盤，原開價900萬元，減價20萬元或約2.2%，以880萬元沽出，實用呎價10,959元。

●馬鞍山薈朗1座高層A05室，實用面積223方呎，開放式間隔，開價約480萬元，以428萬元易手，實用呎價19,193元。

●大圍名城5座高層NC室，實用面積1,037方呎，四房連套房間隔，以1,780萬元易手，實用呎價17,165元。

●天水圍栢慧豪廷8座低層H室，實用面積503方呎，減價25萬元後，以535萬元易手，實用呎價10,636元。

●天水圍嘉湖山莊美湖居7座低層H室，實用面積544方呎，三房間隔，叫價600萬元，業主見樓價回落，減價20萬元，以580萬元沽出，實用呎價10,662元。

●青衣區本月已錄約43宗成交，較上月同期上升超過六成，其中藍澄灣1座中低層F室，實用面積488方呎，兩房間隔，以605萬元成交，實用呎價12,398元。

●沙田第一城2座中層F室，實用面積451方呎，三房間隔，減價45萬元，以750萬元沽售，實用呎價16,630元。

●屯門景新臺4座中層D室，實用面積662方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價530萬元，減價21.2萬元，以508.8萬元售出，實用呎價7,686元。

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