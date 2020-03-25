萊坊：旺角蚊型住宅地料有10家發展商入標

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，本周五(27日)截標的旺角新填地街及上海街住宅地，屬於「蚊型項目」，估計各小型發展商仍有興趣，因為要補充土地儲備。近年政府賣地以大型項目為主，令小型發展商很難參與，基於疫情肆虐、經濟下行、失業率上升，以及政府增加首置盤供應等因素，發展商出價肯定較保守。

他估計，將有約10家發展商入標，並認為這類市區小型地皮流標風險很低，預期項目以300至450方呎單位為主。由於地盤面積細小，令發展相對困難，加上周圍環境以樓景為主，會影響發展商出價。但考慮到涉及金額較小，估計每方樓價地價約1萬至2萬港元，估值約2.4至2.9億元，總投資額料約3億至3.2億，落成後呎價約1.8萬元起。

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