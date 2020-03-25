普甜食品發盈喜
2020年03月25日 20:44
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普甜食品(01699)發盈喜，預期截至2019年12月31日止全年度純利不低於5,000萬元人民幣(下同)，2018年同期則虧損3,212萬元，主因是中國豬肉產品整體售價上漲；整體毛利率上升；生物資產公允值變動減銷售成本所產生的收益增加；衍生金融負債公允值變動所產生的收益增加；融資成本減少。
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