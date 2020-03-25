新盤UPDATES：各區一手盤僅錄零星成交個案

一手市場轉趨淡靜，各區新盤僅錄零星成交個案，但個別新盤仍逆市錄得特色戶成交。

●海天晉特色戶2140萬易手 呎價2.5萬

●御半山中層戶689萬沽

新鴻基地產旗下屯門御半山II期錄一宗成交，單位為第2B座16樓C室，成交價689.52萬元，實用面積414方呎，呎價16,655元。

●恆大‧珺瓏灣低層戶成交呎價14455元

屯門恆大‧珺瓏灣第2期沽出第5A座1樓H室，成交價469.8萬元，單位實用面積325方呎，成交呎價14,455元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626