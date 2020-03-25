新盤UPDATES：各區一手盤僅錄零星成交個案
2020年03月25日 20:46
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一手市場轉趨淡靜，各區新盤僅錄零星成交個案，但個別新盤仍逆市錄得特色戶成交。
●海天晉特色戶2140萬易手 呎價2.5萬
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下將軍澳海天晉第2座20樓B室，以2,140萬元沽出。單位實用面積856方呎，設有799方呎天台及207方呎平台，是次成交呎價2.5萬元。
●御半山中層戶689萬沽
新鴻基地產旗下屯門御半山II期錄一宗成交，單位為第2B座16樓C室，成交價689.52萬元，實用面積414方呎，呎價16,655元。
●恆大‧珺瓏灣低層戶成交呎價14455元
屯門恆大‧珺瓏灣第2期沽出第5A座1樓H室，成交價469.8萬元，單位實用面積325方呎，成交呎價14,455元。
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