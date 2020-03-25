祈耀年「坐正」後首秀落空 滙控押後股東非正式會議
2020年03月25日 20:47
東網電視更多新聞短片
滙豐控股(00005)公布，因新冠肺炎疫情擴散，決定將股東非正式會議押後，直至情況安全及許可再行召開。
滙控發公告指，集團於3月11日向股東宣布，基於對疫情及公眾健康的考慮，今年的股東非正式會議將以網絡直播形式舉行。但由於疫情迅速擴散，導致集團主席及高級管理層無法共同主持香港股東非正式會議的網絡直播。集團又指，股東周年大會訂於4月24日舉行。
滙豐控股早前宣布任命祈耀年(Noel Quinn)為集團行政總裁，立即生效。祈耀年自去年8月開始擔任集團臨時行政總裁。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！