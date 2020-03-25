祈耀年「坐正」後首秀落空　滙控押後股東非正式會議

滙控發公告指，集團於3月11日向股東宣布，基於對疫情及公眾健康的考慮，今年的股東非正式會議將以網絡直播形式舉行。但由於疫情迅速擴散，導致集團主席及高級管理層無法共同主持香港股東非正式會議的網絡直播。集團又指，股東周年大會訂於4月24日舉行。

滙豐控股早前宣布任命祈耀年(Noel Quinn)為集團行政總裁，立即生效。祈耀年自去年8月開始擔任集團臨時行政總裁。

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