【全球攬炒】今次真大鑊！呢家美國早餐連鎖店關門具啟示

外國傳媒報道，美國24小時營業、全年無休的早餐連鎖店Waffle House，被視為「天然災害衝擊程度的指標」，由於Waffle House有良好的災害應變能力，能在極端天氣下保持營運，或在災害後迅速重新開張，連美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)管理員Craig Fugate也曾表示，Waffle House會關店的話，意味着狀況真的很糟糕。

結果Waffle House最新公布，在全美已關閉365家分店，目前仍在營運的店舖有1,627家。

另外，報道指出，FEMA還有非正式的「Waffle House營運指數」，來追蹤天災對某地區的影響，在發生災害時，若Waffle House的店舖被標記為綠色，則表示餐廳擁有電力，其店面損壞有限或完全沒有損壞；黃色則顯示店舖沒有電源，或僅使用發電機電源，以及食物可能供應不足；紅色顯示餐廳關閉，代表店舖受嚴重損壞，或遭遇嚴重洪水。

當地網友看到Waffle House宣布局部關門消息後，紛紛表示「大鑊了」。

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