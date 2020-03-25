別驚！伯南克：不似大蕭條 料經濟很快強力反彈
2020年03月25日 21:32
東網電視更多新聞短片
外國傳媒報道，美國聯儲局前主席伯南克表示，美國經濟正經歷急速衰退的中段，不會持續太久。其語氣表達對長期經濟仍是樂觀的。
他說：「今次有機會是非常急速且短暫的衰退，我希望僅是下季衰退，因為全國陷入停頓，但如果對勞動力及企業的損害不太大的話，將會看到合理的急速反彈。當然，若疫情拖長了，就另作別論。」
他又說：「目前的狀況與上世紀大蕭條非常不同，大蕭條源於人類問題，以及貨幣及金融衝擊，這是有些相同，但比起1930年代大蕭條，今次更接近大雪災或自然災害，主要是由天災造成。」他稱，今次的問題不在於銀行體系影響經濟，而是反過來，疫情拖累經濟而影響銀行。
他亦讚揚現任聯儲局主席鮑威爾稱職，舉措非常具前瞻性，令未來經濟能有良好的反彈。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！