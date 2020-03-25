別驚！伯南克：不似大蕭條　料經濟很快強力反彈

外國傳媒報道，美國聯儲局前主席伯南克表示，美國經濟正經歷急速衰退的中段，不會持續太久。其語氣表達對長期經濟仍是樂觀的。

他說：「今次有機會是非常急速且短暫的衰退，我希望僅是下季衰退，因為全國陷入停頓，但如果對勞動力及企業的損害不太大的話，將會看到合理的急速反彈。當然，若疫情拖長了，就另作別論。」

他又說：「目前的狀況與上世紀大蕭條非常不同，大蕭條源於人類問題，以及貨幣及金融衝擊，這是有些相同，但比起1930年代大蕭條，今次更接近大雪災或自然災害，主要是由天災造成。」他稱，今次的問題不在於銀行體系影響經濟，而是反過來，疫情拖累經濟而影響銀行。

他亦讚揚現任聯儲局主席鮑威爾稱職，舉措非常具前瞻性，令未來經濟能有良好的反彈。

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