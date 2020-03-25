美國紓困方案達協議　道指早段升270點

美國白宮和參議院領袖就紓困方案達成協議，美股開市早段續上揚，道指漲270點，至20,975點；納指升3點，至7,421點；標指升1點，至2,448點。

折扣零售商Target表示，由於人們搶購日用品，3月份同店銷售大升逾20%，但利潤較高的服裝需求大跌，截至4月底止季度邊際利潤將收窄，又以前景不明朗為由，放棄3周前公布的全年收入和盈利預測，及暫停股份回購。Target股價早段跌2.48%至98.07美元。

運動用品公司Nike截至2月29日止第3財季，即涵蓋內地封城的時期，來自大中華區的收入下挫5.2%，但期內大中華區網上銷售勁增30%；整體而言，上季收入增5%至101億美元，勝預期。Nike股價早段漲7.34%至77.63美元。

Facebook(Fb)通訊軟件Messenger和WhatsApp在疫情期間使用量大增，然而，使用量急升的服務並沒有太多廣告收益，而且該公司在採取果斷防疫措施的國家，廣告業務更呈現放慢。Fb股價早段跌1.9%至157.92美元。

外國傳媒報道，美國聯儲局前主席伯南克表示，美國經濟正經歷急速衰退的中段，不會持續太久。其語氣表達對長期經濟仍是樂觀的。

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