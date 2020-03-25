郵儲銀行去年多賺16% 末期息21.02分
2020年03月25日 21:48
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郵儲銀行(01658)公布，截至2019年12月31日止年度業績，期內收入2,771億元人民幣(下同)，按年增加6%，錄得股東應佔溢利609億元，按年增加16%；每股盈利0.72元，擬派末期息每股0.2102元。
截至2019年底，不良貸款餘額428.44億元，不良貸款率0.86%，撥備覆蓋率389.45%。核心一級資本充足率達到9.9%，較2018年底上升0.13個百分點，抵禦風險能力進一步增強。
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