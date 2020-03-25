【財經評論】積金勁蝕累退休　打工仔欲哭無淚

今年以來，香港經濟禍不單行。先是承接去年中美貿易戰和社會動盪衝擊，繼而是內地率先爆發新冠肺炎疫情，並擴散全球，致令經濟大停擺，油價暴挫，全球金融市場為之震盪。首季香港打工仔的強積金表現亦幾近全軍覆沒，估計人均蝕逾5萬元，既要面對收入減少、甚至失業的困境，如今就連退休保障都危危乎，真的欲哭無淚！

雖然今次新冠肺炎的死亡率並非特別高，但其傳染性極強，造成全球多地為了抗疫而要封城鎖國，商業及消費活動幾乎癱瘓，傷透經濟命脈。企業倒閉、工人失業，就算不病也要擔心生計，悲觀情緒洋溢，自然令全球投資信心崩潰，各類資產史無前例地直線式遭瘋狂沽售，市值蒸發幅度是天文數字，速度甚至快於上世紀1930年代「經濟大蕭條」。

隨着首季全球股市大走樣，據統計顯示，年初至今香港強積金資產總值帳面蒸發逾16%，不但蒸發了去年12%的回報率，更要「蝕入肉」，人均帳面虧損等於失去幾年供款，真的「躺着也中槍」！

環球投資氣氛顯著轉差，各國得大幅減息、甚至重啟量化寬鬆，美國聯儲局更祭出「無限量印銀紙」來為市場「定驚」。問題是，以美國政府目前緊絀的財務狀況，能支持下去嗎？

長期低息與量寬，早已嚴重扭曲市場環境和資產價格，除了換來經濟增長低迷外，過往相關性甚低、或多數呈反向走勢的資產類別亦變成齊升齊跌，失去分散風險的功能，如今更大上大落，使強積金以平均成本法達致長期回報的成效打折。更要提防的是，美債孳息處歷史低位，美息又降至零水平，意味政策空間受限，一旦債市違約顯著增加，美債信貸評級就會面臨被下調的風險，屆時全球金融市場必雪上加霜。港元既與美元掛鈎，而強積金之中，股票基金及混合資產基金(即股票與債券)合共佔去總資產比重逾七成，另港府的外匯基金資產總值中，債券投資佔比超過六成，意味港人實難置身事外！

當年港府推出強積金，變相將養老這個社會包袱推給港人，讓大多數不懂投資的打工仔自負盈虧。可強積金投資年期長，且嚴重缺乏靈活性，不似海外的退休保障，可以如長俸般每月「出糧」。若投資市場長期不景氣，回報有落差只是小事，更重要的是打工仔白付多年管理費、行政費，臨老蝕掉「老本」，但概與政府無關，只剩一殼眼淚！所謂「與民養老」，從何談起？

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