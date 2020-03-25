民生教育4.2億元人幣收購TCL教育網

通告指，奧鵬教育與全國43所知名高校合作，通過覆蓋全國的奧鵬遠程教育學習中心，為學生提供學歷教育支持服務。學生可通過奧鵬學習中心，報讀合作高校的高中起點專科、高中起點本科、專科起點本科和本科二學歷等9大類140多個專業的學歷教育。

至於絲綢之路則主要從事技術開發、服務、推廣、教育諮詢、計算機方面的技術培訓等業務，乃孔子學院總部/國家漢辦下屬的專業遠程考試服務機構，於2010年4月成為中國漢語水平考試(HSK)首個網考考點，負責全球漢語水平考試網考考點拓展並承擔網考系統的建設工作。截至2019年12月31日，絲綢之路在中國有80個網考考點及在國外有9個網考考點。於2019年全年，通過絲綢之路的網考考點參與漢語水平考試的人數約3.6萬人。

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