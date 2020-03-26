電視廣播去年虧損2.94億元 廣告收益急速下滑
2020年03月26日 00:03
東網電視更多新聞短片
TVB連續兩年錄得虧損。
電視廣播(TVB)(00511)連續第2年錄得虧損。公司最新公布，截至去年底止的年度，股東應佔虧損為2.94億港元，按年擴大約48.14%。其中，來自香港電視廣播分部廣告收入按年減少21.72%，至19.1億元。此外，公司就星美債券於年內確認公平價值虧損3.3億元，以將其餘下帳面值撇減至零。TVB每股基本虧損0.67元；派末期息每股0.2元，按年減少71.42%。
副主席黎瑞剛於業績報告內表示，去年中以來，香港經濟受到持續不斷的社會動盪及各區的示威活動所拖累。公司的業績高度依賴廣告收入，相關收益在去年下半年急速下滑。
另外，他亦指，星美控股(00198)的債務重組未能如期實現，考慮到星美目前的財務狀況疲弱及其面對的大量訴訟，TVB收回在星美債券上投資的機會已非常渺茫。所以才對星美投資的餘下帳面值進行撇帳。
行政總裁李寶安則指，下一步計劃是尋求香港法院頒令將星美清盤，暫訂4月聆訊，但有可能因疫情而要延期。若撇除上述星美債券之3.3億元之公平價值虧損，TVB年內的溢利為3,500萬元。
去年度內，公司經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年減少約41%至4.61億元。香港電視廣播分部的外部客戶分部收入按年減少約25%至21.9億元；myTV SUPER對外客戶的分部收入增加約10%至4.42億元，乃由於訂購收入增加5,800萬元。
於去年底，公司不受限制銀行及現金結餘11.85億元，按年減少約6.61%；資產負債比率按年減少8.1個百分點至21%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！