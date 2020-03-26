電視廣播去年虧損2.94億元　廣告收益急速下滑

副主席黎瑞剛於業績報告內表示，去年中以來，香港經濟受到持續不斷的社會動盪及各區的示威活動所拖累。公司的業績高度依賴廣告收入，相關收益在去年下半年急速下滑。

行政總裁李寶安則指，下一步計劃是尋求香港法院頒令將星美清盤，暫訂4月聆訊，但有可能因疫情而要延期。若撇除上述星美債券之3.3億元之公平價值虧損，TVB年內的溢利為3,500萬元。

去年度內，公司經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年減少約41%至4.61億元。香港電視廣播分部的外部客戶分部收入按年減少約25%至21.9億元；myTV SUPER對外客戶的分部收入增加約10%至4.42億元，乃由於訂購收入增加5,800萬元。

於去年底，公司不受限制銀行及現金結餘11.85億元，按年減少約6.61%；資產負債比率按年減少8.1個百分點至21%。

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