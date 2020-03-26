東方日報B1：中美輪流放水　港股兩日彈千八

市傳人民銀行短期下調存款利率，港股強勢彈起。圖為行長易綱。(設計圖片)

中美「放水」消息輪流托港股，港股周三繼續強勢反彈，恒生指數升863點，收報23,527點，兩日更累升1,831點或8.43%，以百分比計創下2011年10月後最大兩日升幅。惟有分析認為，港股是否已經脫險仍言之尚早，預料大市只是借勢作技術反彈。

英媒報道引述兩位消息人士指，人行或於未來數日宣布降低存款基準利率，現正與內地商業銀行討論「放水」可能性，若成事將為逾4年來首次，有助提高銀行盈利能力。

早於2月底，人行副行長劉國強對外稱，未來將綜合考慮經濟增長、物價等，適度調整存款基準利率。目前內地一年期定期存款利率為1.5厘，但2月一般貸款利率已較貸款市場報價利率(LPR)改革前跌0.61個百分點，反映人行迫切出手緩降銀行息差的需要。為提高銀行永續債的流動性，周三人行開展央行票據互換(CBS)操作，總額50億元人民幣。

與此同時，堪稱美國史上最大規模的振興經濟方案於周三順利「過關」。雙重利好消息下，恒指周三高開592點，收復23,000點整數關後，尾市升幅更一度擴大至905點，收市重上10天移動平均線。港股通共錄得淨買入57.41億元，連續廿三個交易日吸引「北水」。

國企指數再升345點，報9,529點，兩日累升777點。港股成交額逾1,511億元，沽空額205.66億元，沽空比率13.6%。

內地股市三大指數紛紛上揚，滬綜指昨收報2,781點，升2.17%；深成指更升穿一萬點大關，收報10,241點，漲3.22%，深圳創業板指數亦漲3.25%，報1,937點。滬深主板成交約7,513億元人民幣，滬股通及深股通共錄淨買入25.03億元人民幣，三周以來首現連續兩日買貨。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪稱，港股能否解除危機仍言之尚早，現階段疫情發展或全球經濟「走樣」程度均不明朗，故料大市只是借勢作技術反彈，暫上望24,000點。若短線博反彈投資者至今仍未出手，可能已錯失時機，但今次恒指升浪過後或再現調整，中長線投資者仍可趁機部署。

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