有線寬頻又見紅！12年累蝕超過28億元

業績通告顯示，有線寬頻去年收入為11.6億元。當中，媒體業務錄得收入倒退10.79%至約7.51億元，並再錄得除息、稅、折舊及攤銷前虧損逾2.09億元。

該公司同時披露，市場競爭日益激烈之下，收費電視服務在去年繼續面臨訂戶群萎縮的挑戰，電視客戶於去年減少2.8萬名；而收費電視服務訂戶之每戶平均收入亦受到影響。

展望前景，該公司稱，電視市場營運者眾多，其媒體分部正面對劇烈競爭，而且網上資訊日增，且當中許多可供免費收看，已改變了觀眾的觀看行為，並對集團的電視訂戶業務帶來更多威脅。

與此同時，隨着獨家節目內容爭奪戰日益白熱化，採購成本亦相應提高。由於訂購及收視率持續受壓及競爭依舊激烈，預料業務仍然艱難。

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