楊俊文：恐慌消退　等信號入市

過去的幾天，整個投資市場開始重回正軌。最差的時候，投資者只相信美元，美匯指數高見103水平。而在各國推出一連串救市減息政策後，斬倉盤要斬都斬完，原先連黃金都擔心的投資者開始重新回復正常避險模式，所以金價又由1,450美元升至近1,700美元。

用作套息交易(Carry Trade)的日圓，早前被大量拆倉盤買回引致急升，但拆倉潮過後，又回到疫情前的起點大約110水平。高息債的買入和賣出價曾經出現超過1成的差距，近日開始收窄。種種迹象顯示了市場開始回復正常，恐慌情緒已減退不少。

當然，回復正常與是否見底並不相同，但由斬倉盤帶動的跌市短期絕對是跌過龍，所以反彈就應該會有。但如果要入市的話，必須先要見到兩天明顯有力的連續升市才可跟進，否則一天升一天跌的狀態，令到贏面比買大細更小，始終現時資產價格易跌難升。

個別股份在這波百年難得一遇的瘋跌下仍然表現強勁，最明顯不過的是物管股，預計之後可持續向好。其次是很多收入穩定、息率已經超過5厘的極優質股份，中長線可分段吸納。唯一要注意的是，不少以香港業務為主的股份跌幅驚人，但以香港自身極政治化的境況，再平都不值得買。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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