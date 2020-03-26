美國1個月及3個月期國債收益率跌至負值

新冠肺炎疫情逼使美國再陷「零」息時代，連帶政府債券收益率首度出現負數，步日本及歐洲多國的後塵。美國1個月及3個月期的美國國債收益率周三(25日)均跌至負值，原因環球市場動盪之際，投資者紛紛湧向安全的固定收益產品。

債券負收益率在很大程度上是需求的函數，因為債券的價格和收益率走向相反。投資者為這些債券支付的溢價高於票面價值，到期時獲得的收益可能低於初始投資。存款利率也可以為負。

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