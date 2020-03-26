遭銀行追債5.4億　南岸股價周三插近兩成

該公司股份周三復牌，並由「毫子股」跌為「仙股」，單日最多曾挫24.56%，低見0.086元，收市仍挫19.3%，收報0.092元。

公告內亦同時披露，南岸仍打算出售實益擁有位於澳門路環的十三酒店權益的一間附屬公司50%權益，擬將出售之所得款項用於償還銀行，正繼續努力落實與此建議出售有關之通函，但知悉可能有必要延長與該買賣協議有關之最後完成日期，現時為今年4月14日。

管理層正與買方商討準備延長，雖然預期買方會接受延長，惟概不保證該協議將會延長，亦不保證公司將於現時或任何最後完成日期或之前能達成先決條件。

與此同時，公司持續與銀行商討補救措施及潛在的替代償還計劃，適時會有進一步公布。

南岸同時宣布，鑑於最近爆發新冠肺炎疫情及經濟不景，公司跟隨很多其他澳門酒店經營者的做法，決定關閉其於路環經營的十三酒店至可預見的未來。由於營運仍然虧損，酒店關閉可節省成本。

事實上，南岸集團業績前景並不樂觀，公司主席Peter Lee Coker Jr.在去年底發布的中期報告中預期，「由於酒店業務剛剛於2018年8月底前投入營運，我們將繼續錄得綜合虧損」。

事實上，該公司截至去年9月底止上半年度錄得股東應佔虧損5.07億元，按年擴大15%，並為連續六年半虧損，累蝕逾82億元。其酒店分部期內虧損約5.08億元。南岸集團於該份業績報告內解釋，期內公司整體錄得虧損主要由於酒店分部的融資成本、折舊及攤銷費用，以及酒店營運成本增加所致。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626