林嘉麒：「股市反映經濟」暫不適用

近日股市由低位急升，只可說一句「錢是萬能的」，肺炎病毒也要向錢低頭。錢不能對抗疫情，封關封城的國家有增無減，卻撐得起環球金融市場。事實上，金融市場是由錢拼砌出來，以錢去解決股市下跌的情況是理所當然。美國聯儲局無限量QE，可說是絕招，情形就像一個富豪問:「你開一個價畀我！」一百萬？一千萬？一千億？一萬億？終有一個價市場是會接受的。

早前股市一邊跌，美國一邊直升機派錢，愈派愈跌，直到數之不盡的直升機瘋狂式揼錢落市場，終於成功了。筆者曾擔心的企業債務問題，聯儲局表明由他來買單，成立基金專買投資評級邊緣的企業債。債市因此不擔心會爆煲，系統性風險降低，錢太多，美元轉弱，美元回落至102以下，美國債息回落，金價油價反彈，再次證明資金流入明顯。

既然無限錢已扭曲了市場價格，昨日的1蚊大幅貶值了，錢不再值錢，資金自然流入其他的替代品。股票市場的錢多了，估值也因此拉升，一間公司原本只值10倍PE，錢多了就可變成20倍PE一樣。

因此，美股V彈，港股亦由低位反彈超過2,000點。眼見疫情嚴重，經濟衰退未有了期，股市仍繼續升，就知道股市反映經濟的理論暫時已不適用。正常人也知道這樣令股市拉升絕非健康，甚至是有泡沫的可能。但當病人暫時無藥可醫，醫生惟有處方類固醇一樣。大家也知道，食固醇是沒有回頭路可走，與無限派錢的道理一樣。今日不還，明日還。美國甚至環球市場的投資者未來又要埋單。不過，這是日後的事情了。

見勢要追是投資理論之一。既然洗濕了頭，投資者惟有跟聯儲局癲。預料未來再有疫情的壞消息，只要錢永在，投資者就只有相信疫情過後雨過天青，經濟會V形彈，相信特朗普復活節前回復經濟活動。派對開始了，投資者亦惟有進場，大家心知肚明後果，基金經理被迫建倉，所以出現股債齊買的情況。短期內，除了指數股，只要有投資概念的也會升，只是升幅多少的問題。港股已連日上升，被動式追貨昨日更見嚴重。

要留意，短期部分股份是超買了，短期有調整風險，高追並不適宜，但回調過後，下一浪升幅仍會持續，是建倉的時候了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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