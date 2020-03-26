梁彥穎：期權要賺錢　必須識睇市

3月風高浪急，友人知道筆者精於期權策略，羨慕地表示，你懂期權，大市上升賺錢，大市下跌亦賺，真好！惟實情並不是如此簡單，「升賺錢跌又賺錢」背後是套固定操作程序，投資者判斷錯了或做錯程序都要輸錢。

若曾在2月27日以700點買入行使價26600認沽及認購期權各一(這套俗稱馬鞍式長倉的成本=700x2)，則在3月19日大市跌至低位時，該認沽期權升至5,635點，扣除1,400點成本，盈利是4,235，即211,750元。惟若以同樣策略在2月投資，以650點買入行使價26400認沽及認購期權各一(成本=650x2)，若完全不理大市升跌等待至結算，扣除1,300點成本後，則虧損是1,205點。

因此，要最優化此策略盈利，投資者必須能認定2月17日為2月最高位，並在當日最高位沽出認購期權。這樣一來，扣除成本，最終盈利尚可保留312點。能在月頭大市在26,400附近時辨認出高位為28,012，但最後盈利只得312，值不值得真是見仁見智了。

今月也有類似問題出現過：3月9日投資者會否受不住誘惑，在指數24,850時已沽出了認沽期權呢？又會否在翌日大市回升至25,449時抵受不住壓力把該認沽期權沽掉呢？

因此，買賣期權長期賺錢一定是看市準，並不是因為學懂了一套只賺沒輸的投資策略。

(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排)

梁彥穎(作者為香港會計師及第9類提供資產管理持牌人士)

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