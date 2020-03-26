美股道指V彈漲逾千一點 波音飆三成
2020年03月26日 01:42
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(Getty Images圖片)
美股周二急彈後，周三大幅波動。道指早段飆700點後一度倒跌，隨後V形反彈愈升愈有，最新飆逾1,100點，升幅超過5.7%；標指及納指升4.4%及2.8%。
美國白宮與參議院就2萬億美元救市方案達成共識，利好市場氣氛。據悉，援助計劃中包括向飛機製造商波音公司撥出數十億美元，刺激波音股價飆逾30%，是表現最好的道指成分股。
港股期指夜市最新報23,717點，升99點，高水190點。
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