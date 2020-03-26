歐洲股市連日反彈 英股再飆4.4%

美國白宮與參議院就2萬億美元救市方案達成共識，加上有迹象顯示意大利新冠肺炎疫情有所紓緩，利好市場氣氛。歐洲股市做好，英國富時指數收報5,688點，升242點或4.45%；法國CAC指數收報4,432點，升189點或4.47%；德國DAX指數收報9,874點，升173點或1.79%。

金融及能源股表現標青，蘇格蘭皇家銀行升13.7%；法國興業銀行升11.4%；法國巴黎銀行8%。標準人壽及保誠都漲逾11%。英國石油(BP)收市飆8.6%；皇家殼牌升8%。

航空相關股亦急彈，飛機引擎製造商賽鋒集團及勞斯萊斯分別飆18.8%及13.4%。空中巴士升7.2%；易捷航空升12.2%。

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