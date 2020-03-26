國際油價反覆向上，紐約5月原油期貨曾挫近4%，跌穿每桶23美元；收報24.49美元，漲0.48美元或2%；倫敦布蘭特5月原油期貨收報每桶27.39美元，漲0.24美元或0.88%。

美國能源信息署(EIA)公布，3月20日當周原油庫存增加162.3萬桶，少過預期的增加300萬桶；前值為增加195.4萬桶。NYMEX原油期貨交割地庫欣地區的原油庫存增至2019年12月份以來新高。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626