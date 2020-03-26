港股ADR漲73點 騰訊升穿381元
2020年03月26日 05:14
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美股反覆向上，道指收市升近500點，港股ADR指數跟隨做好，按比例計算，收報23,600點，升73點或0.3%。
重磅藍籌股普遍上升，騰訊收報381.79元，較港收市漲1.79元；友邦收報68.61元，較港收市漲0.51元；香港交易所收報233.44元，較港收市漲1.44元；滙豐控股收報46.05元，較港收市跌0.25元。
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