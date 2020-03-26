中國通商發盈警
2020年03月26日 06:24
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中國通商(01719)發盈警，董事會進一步知會股東及本公司潛在投資者，根據對截至2019年底止年度集團最近期未經審核管理帳目，以及公司目前可得資料所作出之初步評估，預期該年度之溢利將較2018年度減少約45%至65%。主要由於來自漢南港之已收取倉庫租賃收入減少；沙洋港及石牌港所取得之政府資助減少；及來自漢南港港口及倉庫以及沙洋港毗鄰物流中心之投資物業之公平值收益減少所致。
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