新冠肺炎：蒙牛料上半年銷售及財務產生受不利影響

此外，集團2020年2月至3月額外成本增加，這主要是因爲集團為保證員工健康安全、正常復工復產而投入額外疫情防控費用；集團投入額外營銷費用，以盡快降低渠道庫存，加速恢復正常的銷售節奏；及集團向社會捐贈款物。就此，董事會預計疫情爆發可能會對集團2020年上半年度的銷售及財務表現產生不利影響。由於市場及行業仍然受疫情的影響，公司難以量化其對集團2020年上半年度的影響。

董事會認為，疫情爆發對集團業務營運的影響暫時，並相信當疫情得到控制後，集團的營運會迅速得到恢復。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626