新冠肺炎：蒙牛料上半年銷售及財務產生受不利影響
2020年03月26日 07:15
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蒙牛乳業(02319)公布，目前除武漢工廠由於新冠肺炎疫情爆發尚在逐漸復工外，集團在全國的生產基地均已投入正常生產和對市場的供應。然而，自疫情爆發以來，集團部分產品運輸線路受到限制，售點運作和產品周轉受到較大影響，從而影響集團今年2至3月的銷售，以及上下游全供應鏈的正常運作。
此外，集團2020年2月至3月額外成本增加，這主要是因爲集團為保證員工健康安全、正常復工復產而投入額外疫情防控費用；集團投入額外營銷費用，以盡快降低渠道庫存，加速恢復正常的銷售節奏；及集團向社會捐贈款物。就此，董事會預計疫情爆發可能會對集團2020年上半年度的銷售及財務表現產生不利影響。由於市場及行業仍然受疫情的影響，公司難以量化其對集團2020年上半年度的影響。
董事會認為，疫情爆發對集團業務營運的影響暫時，並相信當疫情得到控制後，集團的營運會迅速得到恢復。
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